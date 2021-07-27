Киев, 27 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум.

Наблюдая за работой ЕСПЧ по иску России, нашастрана сможетопределиться, стоит оставаться в рамках Европейской конвенции по правам человека, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 27 июля, комментируя высказывания бывшего подполковника Службы безопасности Украины Василия Прозорова.

Espch.ru ЕСПЧ

Как сообщалось ранее, Прозоров заявил, что готов давать свидетельские показания по иску России к Украине в Европейском суде по правам человека. В первые годы войны в Донбассе Прозоровзанимал постзаместителя командира сектора «М» киевских войск в ходетак называемой «антитеррористической операции» Украины.

« Иск России к Украине в Европейском суде по правам человека — это шаг с дальней перспективой и широкими возможностями.

Во-первых, он позволил предметно и публично высветить основные преступные деяния нынешнего режима в Киеве. Когда мы говорим «иск к Украине», понятно, что это иск к нынешнему режиму, который враждебен большинству граждан Украины, а не к собственно многонациональной Украине. Эти деяния теперь собраны в одном документе, на него удобно ссылаться, его удобно использовать, он навсегда останется в исторической документальной базе.

Во-вторых, этот иск служит оселком, на котором будет в очередной раз проверена объективность ЕСПЧ. Вернее, необъективность, так как отклонение ЕСПЧ запроса России о применении к Украине обеспечительных мер в связи с нарушениями прав человека, перечисленными в этом иске, говорит само за себя. Разве может нормальный человек считать, что не следует срочно восстановить доступ русских детей к родному языку в школах или что излишне ставить вопрос о немедленном прекращении водной блокады жителей Крыма?

Работа ЕСПЧ с этим иском России есть оселок, на котором наша страна должна определиться по принципиальному вопросу: стоит нам оставаться в рамках Европейской конвенции по правам человека или не стоит. Если ЕСПЧ ещё раз продемонстрирует, что в европейских структурах у противников России, условно говоря, «больше прав», чем у её сторонников, точно надо из этой конвенции выходить.

Но и до этого, уже сейчас, результатом занятой ЕСПЧ предвзятой позиции является расширившаяся свобода нашей страны реагировать на его решения. Во всяком случае, как мне думается, теперь любые решения ЕСПЧ о применении обеспечительных мер по искам к России должны нами игнорироваться.