Женева, Швейцария, 27 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала ввести меры по ограничению распространения электронных сигарет, говорится в докладе ВОЗ о вреде табака, опубликованном 27 июля.

rolandmey Электронная сигарета

В ВОЗ отметили, что электронные сигареты часто рекламируются детям и подросткам производителями табачной и смежных отраслей, «которые используют тысячи привлекательных ароматов и вводящих в заблуждение заявлений о своей продукции».

«Организация рекомендует правительствам внедрить нормативные акты, чтобы остановить некурящих людей от начала употребления табака, предотвратить возврат курения в норму в обществе и защитить будущие поколения», — говорится в докладе.

Как сообщало ИА REGNUM, лёгочная ткань курильщиков разрушается из-за длительного воздействия паров электронных сигарет — вейпов, подтвердили исследования сотрудников Крымского федерального университета (КФУ).

Воздействие агрессивных веществ спровоцирует развитие хронических болезней, если человек генетически к ним предрасположен, а также если в дыхательной системе есть дефекты. Поэтому курение даже безникотиновых смесей грозит ухудшением здоровья, предупредил проректор по научной деятельности КФУ Анатолий Кубышкин.

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