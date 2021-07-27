Москва, 27 июля, 2021, 15:17 — ИА Регнум. На 1 января 2021 года в Москве было зарегистрировано 3 819 215 легковых автомобилей. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Автомобили

Отмечается, что из всех машин, которые числятся в российской столице, на автомобили сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) приходится 1,418 млн экземпляров. На машины С-класса («гольф-класс» или «низший средний класс») — 979,7 тыс. штук, а на авто сегмента B (небольшой автомобиль, больший по размеру, чем городской автомобиль) — 509,2 тыс. единиц.

Больше всего в Москве числится машин марки Lada — около 449 тыс. экземпляров. А самой распространенной моделью в российской столице считается Kia Rio.

Напомним, на начало 2021 года в России числилось 11,37 млн автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники).

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