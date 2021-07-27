Каменск-Шахтинский, Ростовская область, 27 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) прокуратура добилась ликвидации шести стихийных свалок. Об этом ИА REGNUM сообщили в надзорном ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Свалка

Бытовой и строительный мусор был выброшен прямо посреди улиц Крупской, Ворошилова и Спортивной. Всего прокуратура выявила шесть свалок, ответственность за которые лежит на чиновниках городской администрации.

После вмешательства сотрудников надзорного ведомства все свалки были ликвидированы.