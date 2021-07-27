Калуга, 27 июля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Прокурор Калужской области Константин Жиляков поручил организовать проверку исполнения законодательства при оказании скорой медицинской помощи населению. Если в работе скорой помощи найдут нарушения, то прокуратура примет меры реагирования. Об этом 27 июля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном органе.

Prokuror-kaluga.ru Автомобиль скорой медицинской помощи

Согласно данным Министерства здравоохранения Российской Федерации за 2020 год, в Калужской области только 44,6% карет скорой медицинской помощи добираются до вызвавшего их пациента за положенные по нормативу 20 минут. Это самый низкий показатель не только в Центральном федеральном округе, но и в стране. Медленно калужские автомобили скорой медпомощи добираются и до мест дорожных происшествий — в норматив, который составляет 20 минут, укладываются лишь 77,6% водителей спецмашин. В РФ автомобили скорой медпомощи укладываются в норматив приезда по вызову к больному в 83,5% случаев.

В рамках поручения прокурора Калужской области будет организована «горячая линия» по вопросам нарушений законодательства при оказании скорой медицинской помощи. Жители региона смогут обратиться и сообщить о фактах нарушения и получить необходимую консультацию. Обращения будут приниматься сотрудниками аппарата прокуратуры области 5 августа. По всем обращениям, при наличии оснований, будут проведены прокурорские проверки.