Ярославль, 27 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области с 5 по 7 августа впервые пройдёт музыкальный фестиваль «Джаз на родном языке». Он приурочен к празднованию 950-летия города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал арт-директор фестиваля Стас Майнугин.

Логотип фестиваля

Площадку для фестиваля обустроят в парке на Волжской набережной. За один день планируется выступление трёх коллективов: авторский джаз, этнофьюжн, дзажовые версии советских песен, джазовые стандарты в русском переложении.

«Я мечтал об этом несколько лет. Мне всегда хотелось разговаривать с публикой на родном для меня русском языке. Это, конечно, не отменяло моей любви к джазовому мэйнстриму и англоязычным стандартам, но мы страна литературная, нам важно понимать, о чем идёт речь. Тем более, некоторое время назад я заинтересовался текстами джазовых стандартов, и обнаружил там массу лингвистических красивостей. Ясно, что тексты там писали чрезвычайно одаренные и профессиональные люди. И еще, меня не покидала мысль — почему бразильцы могут петь на родном языке джаз, африканцы и поляки могут, а русские нет? Тем более, у нас столько национальных языков. Видимо, мысли эти приходили в голову не только мне», — рассказал арт-директор фестиваля Стас Майнугин.

Организаторами фестиваля выступают администрация Рыбинска, музыкальное агентство Стаса Майнугина и ДК «Вымпел».

На фестивале выступят музыканты из Рыбинска, Ярославля, Москвы, Казани, Архангельска, Новороссийска, а также Израиля и Бразилии: Мариам Мерабова, Нина Шацкая, джаз-квартет Олега и Натальи Бутман, Жоандер Сантос из Бразилии и другие.

Вместе с Майнугин band Станислава Майнугина споёт известный рыбинский хор «Соколята». Концерты пройдут 5, 6 и 7 августа с 18 до 21.