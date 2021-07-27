В Рыбинске пройдёт фестиваль «Джаз на родном языке»
Ярославль, 27 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области с 5 по 7 августа впервые пройдёт музыкальный фестиваль «Джаз на родном языке». Он приурочен к празднованию 950-летия города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал арт-директор фестиваля Стас Майнугин.
Площадку для фестиваля обустроят в парке на Волжской набережной. За один день планируется выступление трёх коллективов: авторский джаз, этнофьюжн, дзажовые версии советских песен, джазовые стандарты в русском переложении.
Организаторами фестиваля выступают администрация Рыбинска, музыкальное агентство Стаса Майнугина и ДК «Вымпел».
На фестивале выступят музыканты из Рыбинска, Ярославля, Москвы, Казани, Архангельска, Новороссийска, а также Израиля и Бразилии: Мариам Мерабова, Нина Шацкая, джаз-квартет Олега и Натальи Бутман, Жоандер Сантос из Бразилии и другие.
Вместе с Майнугин band Станислава Майнугина споёт известный рыбинский хор «Соколята». Концерты пройдут 5, 6 и 7 августа с 18 до 21.