Рязань, 27 июля, 2021, 15:13 — ИА Регнум. Ряд системных проблем, с которыми приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями, выявили активисты ОНФ в торговых центрах Рязани, сообщили ИА REGNUM 27 июля в региональном штабе народного фронта.

Исполком ОНФ Рязанской области Закрытый туалет для инвалидов

На проверку «доступной среды» вышел инвалид-колясочник Роман Башлыков, а также уполномоченный по правам человека Рязанской области Наталья Епихина и сопредседатель регионального штаба ОНФ Андрей Красов. В торговом центре «Виктория Плаза» общественники не смогли припарковаться у входа — лифт для инвалидов работает только со второго этажа, при этом часть парковочных мест огорожена, а остальные заняты.

В торговом центре «Премьер» туалет для маломобильных граждан находится на третьем этаже и он закрыт. Инвалидам предлагают уборную возле кинотеатра в самой дальней точке ТЦ.

«Практически во всех торговых центрах отсутствует грамотная и понятная навигация. Уборные для маломобильных граждан расположены где-то в неудобных местах на верхних этажах. Нигде нет кнопок вызова персонала, хотя такие комнаты должны быть оборудованы системой оповещения работников ТЦ» — отметила Наталья Епихина.

Активисты ОНФ провели рейд после скандала с паралимпийской чемпионкой, заслуженным мастером спорта Светланой Коноваловой. Как сообщало ИА REGNUM, продавец отказалась впускать спортсменку на коляске внутрь магазина.