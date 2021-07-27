Екатеринбург, 27 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Предприниматель Максим Пыцко готов разместить батут у резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который накануне объявил войну детским сооружениям. Об этом бизнесмен заявил журналистам.

Батут

Пыцко считает, что губернатор раскритиковал его батут после того, как на сооружение пожаловались сотрудники «Ельцин-центра». Учреждение могло использовать «административный ресурс» для давления на предпринимателя, полагает бизнесмен.

Предприниматель удивился вниманию губернатора к батутам. Если сооружение заставят убрать с земли у «Ельцин-центра», то Пыцко готов установить батут в сквере на Октябрьской площади.

«Если нас подвинут и со «сквера-на-Драме», то можем появиться у входа в резиденцию губернатора. Этот участок нам тоже предоставлен», — сказал бизнесмен в эфире «Эха Москвы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куйвашев заявил, что батуты «уродуют город».