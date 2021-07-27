Чебоксары, 27 июля, 2021, 15:09 — ИА Регнум. На водных объектах в столице Чувашии проверили состояние зон рекреации. Как сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора, по состоянию на 26 июля на пляжах были взяты 16 проб воды по санитарно-химическим, 29 проб — по микробиологическим, 21 проба — по паразитологическим показателям. Все исследованные пробы соответствуют гигиеническим нормам.

Cap.ru Пляж в Чебоксарах

Санитарно-эпидемиологические заключения выданы на открытие четырех пляжей города Чебоксары.

ИА REGNUM напоминает, в Чувашии оборудованы 12 пляжей и 136 специально оборудованных мест для купания.

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