Пекин, 27 июля, 2021, 15:04 — ИА Регнум. Метеорологическая обсерватория района Миюнь на северо-востоке Пекина объявила наивысший уровень предупреждения о грозах 27 июля, прогнозируя новый раунд проливных дождей, сообщает агентство Синьхуа.

65.mchs.gov.ru Ливень

К утру 27 июля три района Пекина — Шуньи, Пингу и Миюнь, расположенные в северной и восточной частях китайской столицы, объявили красный уровень тревоги в связи с ливнями. Ожидается, что дожди в этих районах продолжатся как минимум до конца дня.

К 9:00 по местному времени 27 июля накопленное количество осадков на станции Мудзяюй в районе Миюнь превысило 200 мм.