Брюссель, 27 июля, 2021, 15:10 — ИА Регнум. Заявления турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана об открытии квартала Вароша в нейтральной зоне Кипра неприемлемы, Евросоюз решительно осуждает такие шаги Анкары. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном 27 июля в Брюсселе.

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«Евросоюз решительно осуждает односторонние шаги Турции и неприемлемые заявления турецкого президента, а также лидера турок-киприотов, сделанные 20 июля 2021 года относительно дальнейшего открытия огороженного города Вароша», — подчёркивается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер турок-киприотов, президент Северного Кипра Эрсин Татар заявил, что часть района Вароша демилитаризуют и выделят в пользование греко-кипрских собственников. Эти слова поддержал президент Турции Эрдоган. Но в соответствии с резолюцией Совбеза ООН от 1984 года, Варошу могут заселить только потомки греко-кипрских собственников, которых изгнали из этого района в 1974 году.

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