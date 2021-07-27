Красногорск, 27 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. На землях Хлебниковского участкового лесничества в городском округе Мытищи Подмосковья начался снос самовольных построек. Об этом 27 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

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Незаконные строения использовались в качестве пейнтбольного клуба, кафе и общежития. Участок лесничества в ближайшее время приведут в соответствие с требованиями закона — в первозданное состояние.

«Подмосковные лесничие в январе 2020 года в Мытищах нашли в лесу несколько беседок, шатров, подсобных помещений и вагончиков, в которых находились пейнтбольный клуб, кафе, а в ночное время и общежитие без официального разрешения», — отмечено в сообщении.