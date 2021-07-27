Москва, 27 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. Отбирать у должников загранпаспорта — шаг вполне разумный, заявил корреспонденту ИА REGNUM исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Тузов.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Заграничный паспорт

«Дело в том, что и сейчас выезд неплательщикам по кредитам запрещен, и их часто останавливают уже в аэропорту. При этом люди часто не знают о своем невыездном статусе.

Покупают путевки и только в последний момент выясняют, что воспользоваться ими не могут. В результате, они просто теряют деньги, вместо того, чтобы выплатить долг.

Проблема однако в том, как физически организовать изъятие загранпаспортов у таких людей.

Их часто не могут найти ни приставы, ни коллекторы, и даже если человека найдут, он может заявить, что паспорт потерян, остался на другой квартире и т. д.

Да и вообще в стране, в которой у 70% населения загранпаспортов нет, 90% никогда не выезжали за границу, а в последнее время и те 15 миллионов российских граждан, что ездили, существенно ограничены в таких возможностях, это, наверное, не самая животрепещущая проблема», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, инициативу МВД об изъятии загранпаспортов у должников одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности.

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