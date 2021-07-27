Гомель, Белоруссия, , 15:06 — REGNUM Демаркация государственной границы между Белоруссией и Украиной в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) закончена, в результате чего завершено обозначение границы между двумя странами по суше. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба украинской Государственной пограничной службы.

Граница Иван Шилов © ИА REGNUM

«В Гомеле состоялось 24-е заседание совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии. Было констатировано завершение совместной работы по выносу линии государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также в целом на всей протяженности государственной границы (за исключением рек Днепр и Сож)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что делегации Белоруссии и Украины определили направления дальнейшей работы до конца текущего года, а также дали рабочим группам соответствующие поручения.

Отметим, демаркация государственной границы между двумя странами была начата в Черниговской области в ноябре 2013 года, а в зоне отчуждения ЧАЭС — в апреле 2019 года.