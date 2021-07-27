Великий Новгород, 27 июля, 2021, 14:59 — ИА Регнум. Памятные мероприятия, посвященные 70-летию со дня находки первой берестяной грамоты, состоялись в Великом Новгороде.

Gramoty.ru Берестяная грамота

Как сообщает 27 июля пресс-центр Правительства Новгородской области, по традиции, на месте находки, у памятного знака, изображающего средневекового мальчика Онфима, автора первых найденных археологами грамот, собрались представители властей города и Новгородской области, историки, археологи, музейные работники и студенты.

«Именно берестяные послания свидетельствуют о грамотности наших предков и распространении письменности в древнем Новгороде. Новгородцы вели активную переписку, и сегодня каждое письмо из прошлого не перестает удивлять нас живым русским языком», — отметила на памятном мероприятии заместитель председателя правительства Новгородской области Елена Кирилова.

К настоящему времени в Великом Новгороде найдено 1136 берестяных документов, датирующихся первой половиной XI века — серединой XV века. Грамоты найденные здесь и в Старой Руссе экспонируются в здании Присутственных мест, Музее письменности, Владычной (Грановитой) палате в Кремле, а также в Старорусском краеведческом музее (филиале музея-заповедника).