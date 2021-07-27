Приштина, , 15:09 — REGNUM Политические лидеры Сербии не делают ничего для того, чтобы подготовить своих граждан к компромиссу с Приштиной, без которого невозможно подписание «соглашения о нормализации отношений». Такое мнение высказал косовский политический аналитик Милязим Красничи 27 июля в интервью местным СМИ.

По его мнению, Сербии будет сложно подготовить свою общественность к окончательной фазе «нормализации взаимоотношений» Белграда и Приштины.

«Общественное мнение в Сербии и в Косово не подготовлено к какому бы то ни было решению. В этом смысле в Сербии никто не подготовлен к признанию Косово — не только правительство, но и оппозиция, Сербская православная церковь, гражданское общество и СМИ. Нужно было постоянно работать над подготовкой общественного мнения к новой реальности, которая наступит после того, как долгосрочное решение по Косово будет найдено», — заявил Красничи в интервью «Косово онлайн».

Напомним, что премьер-министр сепаратистского Косово Альбин Курти компромиссным решением косовского вопроса считает признание независимости южного сербского края со стороны Белграда. В свою очередь президент Сербии Александр Вучич настаивает на уступках со стороны сепаратистов. Он также настаивает на том, что Приштина прежде всего должна формировать Сообщество сербских муниципалитетов, на которое она согласилась, подписав Брюссельское соглашение в 2013 году.