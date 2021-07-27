Вашингтон, 27 июля, 2021, 16:23 — ИА Регнум. Мэтт Розегарт, адвокат певицы Бритни Спирс, предоставил суду новые документы по делу об отмене опеки над артисткой. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

По данным СМИ, Розегарт подал ходатайство с требованием отстранить Джеймса Спирса от опеки над дочерью. Певица также через своего адвоката просит передать контроль над её финансами аудитору Джейсону Рубину.

ИА REGNUM напоминает, что в 2008 году Бритни Спирс была признана недееспособной из-за проблем с наркотиками. Уже более 13 лет её перемещениями и финансами (около $60 млн) руководит отец Джеймс Спирс.