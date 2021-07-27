Пекин, 27 июля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. По данным Национального управления безопасности здравоохранения Китая, более 720 млн китайцев имеют электронные сертификаты системы медицинского страхования, сообщает 26 июля агентство Синьхуа.

Медицина

Выданные национальной платформой информации о медицинском страховании электронные сертификаты находят применение в нескольких видах медицинских услуг и покупке лекарств, сказал сотрудник администрации Хуан Хуабо.

Хуан добавил, что сертификат сыграл положительную роль в улучшении обслуживания и сдерживании эпидемии COVID-19. Китай запустил электронные сертификаты для медицинского страхования в 2019 году для предоставления медицинских онлайн-услуг.