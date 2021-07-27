Ла-Пас, 27 июля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора и первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров приняли участие в церемонии заливки первого бетона, дав старт строительству комплекса исследовательского реактора — ключевого элемента Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ).

Администрация Липецкой области Атомная энергетика

По окончании торжественного мероприятия Кирилл Комаров и Луис Арсе посетили объекты первой и второй очереди центра — предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО), которые будут сданы в ближайшие месяцы.

Госкорпорация «Росатом» продолжала реализацию проекта, несмотря на пандемию и все связанные с ней ограничения, благодаря чему удалось сохранить темпы сооружения ЦЯИТ.

Центр уникален для атомной отрасли: он расположен на высоте 4000 метров над уровнем моря и является самым высотным атомным объектом в мире. Его строительство внесет огромный вклад в развитие науки, медицины, сельского хозяйства и образования в Боливии, а также позволит создать более 500 высококвалифицированных рабочих мест для жителей Эль-Альто и Ла-Паса.

На базе ЦЯИТ будут производиться радиофармпрепараты, которые позволят проводить более 5000 процедур по диагностике и лечению онкологических заболеваний в год.

Помимо этого, в центре будет осуществляться радиационная обработка сельскохозяйственной продукции, которая позволит повысить ее качество, продлить ее срок годности и значительно увеличить экспорт. При этом обработка пищевых продуктов не влияет на их вкусовые качества и в то же время абсолютно безопасна для потребителя, поэтому она широко применяется во многих странах мира.

В свою очередь, исследовательский реактор и лаборатории позволят проводить передовые научные исследования и подготовку высококвалифицированного персонала для работы в атомной отрасли.

«Благодаря инфраструктуре Центра, боливийские и иностранные ученые смогут проводить беспрецедентные ядерные исследования на высоте 4 тысяч метров над уровнем моря. Они помогут Боливии развивать различные отрасли, такие как горнодобывающий сектор и сельское хозяйство, исследовать водные ресурсы», подчеркнул», — заявил Президент Многонационального Государства Боливия Луис Альберто Арсе Катакора

«Для Росатома сооружение центра ядерных исследований и технологий — одна из приоритетных задач. Это наш первый столь серьезный проект в Латинской Америке и мы делаем все возможное для его успешной и своевременной реализации. Несмотря на все сложности, российская сторона в полной мере соблюдает контрактные обязательства, и я уверен, что в ближайшие годы мы сохраним набранный темп. При этом мы заинтересованы в развитии отношений с нашими боливийскими партнерами», — заявил первый заместитель генерального директора — директор Блока по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

«Мы завершили основные строительные работы на объектах первой очереди и готовимся к сдаче заказчику предклинического циклотронно-радиофармакологического комплекса (ПЦРК) и многоцелевого центра облучения (МЦО) до конца 2021 года. Срок по сдаче остальных объектов центра, включая реакторный комплекс — 2024 год. Хотел бы отдельно поблагодарить наших боливийских партнеров и подрядчиков за эффективную работу по реализации нашего общего проекта. Сегодня на строительной площадке трудится свыше 500 граждан Боливии», — сообщил Евгений Пакерманов, президент АО «Русатом Оверсиз», управляющей компании АО ГСПИ, отвечающей за реализацию проекта ЦЯИТ.

Напомним, Центр ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в г. Эль-Альто (Боливия) — инновационный проект, собравший передовые ядерные технологии для нужд здравоохранения, сельского хозяйства и многих других отраслей. Проект сооружения ЦЯИТ реализуется Агентством по атомной энергии Боливии (ABEN) в сотрудничестве с АО «ГСПИ» (входит в контур управления АО «Русатом Оверсиз»). В настоящий момент в активной фазе строительства находятся объекты 1 и 2 очередей, ведутся работы по благоустройству территории ЦЯИТ.

Уже в этом году будут сданы два ключевых элемента ЦЯИТ, имеющие важнейшее значение для сектора здравоохранения Боливии: предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс (ПЦРК) и многоцелевой центр облучения (МЦО). Первый комплекс предназначен для производства широкого спектра изотопов, которые будут поставляться в медицинские клиники Боливии для диагностики и терапии онкологических заболеваний.

Второй объект — МЦО — также имеет большое значение, так как позволяет обрабатывать сельскохозяйственную и пищевую продукцию для обеспечения ее безопасности и продления срока годности. В МЦО также можно применять технологию стерилизации разнообразных медицинских изделий.