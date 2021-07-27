Киев, , 14:54 — REGNUM Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель отправила экземпляр своей книги пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Юлия Мендель President.gov.ua

«Решила отправить книгу Дмитрию Пескову. В ней много позиций, которые важно знать об Украине», — сказано в сообщении.

Мендель также опубликовала видео, на котором видно, как она делает дарственную надпись. Экс-чиновник заявила, что благодаря книге Песков сможет узнать иную точку зрения о происходящем на Украине.

Напомним, ранее пресс-секретарём президента Украины Владимира Зеленского был назначен Сергей Никифоров, который ранее работал на телеканале Euronews.

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