Москва, 27 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Неэфирные трансляции Олимпийских игр в интернете блокируются в Крыму по требованию Международного олимпийского комитета (МОК). Такое объяснение проблемам с трансляцией Олимпиады на полуострове дал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Olympic.org Олимпиада в Токио. 2020

«Все трансляции, доступные только в интернет-среде, которые Первый канал получает непосредственно у официального вещателя МОК — OBS (Olympic Broadcasting Services) в Токио, заблокированы для трансляции в Крыму по требованию Международного Олимпийского комитета», — цитирует ТАСС Эрнста.

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Это касается и созданного Первым каналом спецсайта olympics.1tv.ru. Однако контент на официальном сайте телеканала — www.1tv.ru — доступен на территории Крыма без ограничений, пояснил Константин Эрнст.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр в Токио стартовала в 14:00 по московскому времени 23 июля. Парад спортсменов транслировался в эфире Первого канала. Однако во время выхода сборной Украины была запущена реклама.