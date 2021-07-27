Таллин, 27 июля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Законы Эстонии обязывают автобусные предприятия перевозить людей с инвалидностью и дошкольников бесплатно и без компенсации со стороны государства, это противоречит праву Европейского союза. Об этом говорится в решении Европейской комиссии, сообщил Postimees.

Дорога

Сообщается, что такая реакция Еврокомиссии была озвучена в ходе рассматриваемого Европейским судом дела. Оно было инициировано эстонским предприятием Lux Express в 2019 году.

Как пояснил член правления Lux Express Estonia AS Ингмар Рооз, требования о бесплатном провозе противоречат Закону об общественном транспорте и основному закону (Конституции) Эстонии. Он выразил надежду, что позиция Еврокомиссии позволит ликвидировать несправедливость в этом вопросе, существующую в Эстонии уже более 20 лет.

«Мы обратились в суд не для того, чтобы выступить против людей с инвалидностью или дошкольников. Мы не согласны именно с несправедливой системой, которая была выстроена государством», — подчеркнул Роз.

В то же время Postimees сообщил, что разрешению спорного вопроса даже после оценки Еврокомиссией может воспрепятствовать то обстоятельство, что у самого государства отсутствуют данные относительно количества пассажиров, для которых законом предусмотрено право на бесплатный проезд.

В 2018 году по инициативе автобусных перевозчиков был запущен соответствующий проект, однако государство отказалось от его реализации, обосновав это тем, что завершить проект до окончания периода финансирования ЕС будет невозможно.