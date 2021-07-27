Тверь, 27 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Создание инновационного кластера транспортного машиностроения в Тверской области одобрено на заседании правительства региона, которое состоялось 27 июля под председательством губернатора Игоря Рудени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе облправительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Для Тверской области транспортное машиностроение — ключевая отрасль промышленности. В непростых условиях 2020 года транспортное машиностроение региона продемонстрировало стабильность. Для обеспечения технологического перевооружения, производственной кооперации, привлечения инвестиций предлагается принять решение о создании первого промышленного кластера в нашем регионе — инновационного кластера транспортного машиностроения», — сказал на заседании Игорь Руденя.

Инновационный кластер, как ожидается, станет площадкой для кооперации производств сектора машиностроения. Он объединит Тверской вагоностроительный завод, предприятия на базе восстанавливаемой площадки Торжокского вагоностроительного завода, новый промышленный технопарк КСК в городе Твери, где на данный момент действуют производства 11 резидентов. Планируется включить в контур кластера малые и средние промышленные предприятия Тверской области. Также в работе кластера будут участвовать Тверской государственный технический университет и Тверской машиностроительный колледж.

«Создание кластера — это, прежде всего, возможности для обучения молодежи. Будущее за теми, кто обеспечит приток лучших кадров. В кластере должен активно работать образовательный сегмент», — подчеркнул Игорь Руденя.

Создание кластера позволит развивать производство в Тверской области экспортно ориентированной продукции — такой опыт уже есть у Тверского вагонзавода, который отправляет вагоны в Египет.

Заявку на включение инновационного кластера транспортного машиностроения в реестр Минпромторга России регион отправит в ближайшее время, это позволит привлекать на развитие производств кластера федеральную господдержку.