Москва, 27 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. России не требуется признание принадлежности её территории кем бы то ни было, а тем более странами, которые с ней не граничат, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артём Лютик.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Так что предложение, хоть оно и исходило не от официальной Анкары, а от частного лица, неуместно.

От признания принадлежности Крыма России больше выиграла бы Турция, поскольку такой шаг позволил бы турецким бизнесменам вести дела на этой территории, где есть, куда приложить опыт турецких строителей и туристических компаний.

Ну и авторитет страны, способной пойти наперекор указаниям из Вашингтона и Брюсселя, тоже выиграл бы.

Вопросы о признании или непризнании Россией республики Северного Кипра тоже не может быть вопросом переговоров между Россией и Турцией — это вопрос отношений России с обеими кипрскими республиками.

Если же Турция планирует присоединить территории Северного Кипра к себе официально, то и издержки такого шага ей следует взять на себя, как поступила Россия в отношении Крыма.

Но вряд ли признание этого шага Россией что-то изменит в отношениях Турции, Греции и НАТО», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия никогда не будет использовать собственные регионы для каких-либо сделок, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: В Кремле ответили на предложение из Турции заключить сделку по Крыму