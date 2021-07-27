Вильнюс, , 14:49 — REGNUM С предложением ввести режим чрезвычайного положения (ЧП) в приграничных с Белоруссией районах Литвы из-за массового наплыва нелегальных мигрантов в республику с белорусской территории, обратилось к литовскому правительству министерство внутренних дел страны. Об этом 27 июля сообщила журналистам глава МВД Литвы Агне Билотайте.

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«Министерство направило предложение оценить сложившуюся ситуацию с возможностью объявить в приграничной зоне чрезвычайное положение», — сказала она.

Также Билотайте отметила, что сначала необходимо провести всестороннюю оценку ситуации.

«Надо дать оценку целому ряду компонентов. Мы делаем это со стороны МВД, чтобы наши сотрудники могли эффективнее выполнять задачи по охране границы», — добавила глава литовского МВД.

Отметим, с начала текущего года на границе Белоруссии и Литвы было задержано свыше 2,8 тыс. нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки, что в 35 раз больше, чем за весь минувший год.