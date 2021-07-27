Рига, 27 июля, 2021, 14:45 — ИА Регнум. К 2040 году в Латвии планируется построить 1055 км скоростных автомагистралей с разрешенной скоростью движения до 130 км/ч. Об этом сообщил «МК-Латвия» со ссылкой на утвержденную правительством страны новую стратегию развития автодорог.

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Сообщается, что в случае реализации задуманного из любого регионального центра можно будет добраться до Риги менее чем за два часа.

Заявлено также, что скоростные автомагистрали не только повысят удобство движения, но и снизят аварийность на дорогах. Так, по данным европейской статистики, аварийность на скоростных автомагистралях в среднем на 50% ниже, чем на остальных дорогах.

Первые строительные работы начнутся уже в ближайшие годы и будут связаны с перестройкой Рижской окружной дороги, которая уже в данный момент сильно перегружена.

По данным Министерства сообщения Латвии, сейчас общая протяженность главных автодорог страны составляет 1723 километра, из которых 1314 километров, или 76%, находятся в хорошем или очень хорошем состоянии, 145 километров, или 8%, в удовлетворительном состоянии и 264 километра, или 15%, в плохом и очень плохом состоянии.