Красногорск, 27 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. С помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» в регионе начали контролировать соблюдение требований по хранению и использованию архивных документов. Об этом 27 июля сообщается на сайте правительства Московской области.

Svetisrdj Архив

Как отметил министр госуправления, ИТ и связи региона Максим Рымар, подобные меры позволят сократить сроки проведения проверок без потери качества контрольных мероприятий, а также снизить нагрузку на контролируемые учреждения, унифицировать порядок проверки архивов.

«В соответствии с законодательством органы власти, юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечивать специальные условия для хранения и использования архивных документов, а также условия труда работников архивов», — сказал Рымар.