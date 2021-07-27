Пенза, 27 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. В Пензенской области из-за жары объявлен желтый уровень погодной опасности, соообщает ГУ МЧС России по региону.

Health.mil Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара, ливни и наводнения в России и мире — все новости»

По данным метеослужб, днем 28 июля местами по области ожидается до +30 градусов. В ночь на среду температура воздуха опустится до +14, осадки не прогнозируются. Кратковременный дождь с грозой возможен 29 июля.

ИА REGNUM ранее сообщало о жарких днях с 31 июля по 1 августа, но возможность очень жарких дней в августе исключать нельзя.

Читайте также: Ученые заявили о рекордной жаре в ближайшие десятилетия в мире