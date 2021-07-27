Рига, 27 июля, 2021, 14:44 — ИА Регнум. В социальных сетях Латвии получило стремительное распространение сообщение о смерти женщины после вакцинации, при проверке факт не подтвердился. Об этом сообщил Delfi со ссылкой на Государственное агентство лекарств страны.

Пресс-служба правительства Челябинской области Вакцина

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Согласно публикациям соцсетей, в воскресенье, 25 июля, после получения вакцины от коронавируса и вызванных этим осложнений умерла 30-летняя учительница. Госагенство было вынуждено проверять сообщение через семейного врача «умершей» пациентки и регистр вакцинации. Выяснилось, что женщина жива и здорова.

Сообщается, что фейк изначально был опубликован в Telegram в группе, в которую входят педагоги, среди которых есть противники вакцинации и те, кто отрицает COVID-19. Далее «новость» ушла в социальную сеть Facebook. Этой «новостью» поделился священник общины Kristus pasaulei Марцис Йенцитис, который ранее уже распространял недостоверную информацию о коронавирусе и вакцинации.

Государственное агентство лекарств подтвердило, что до сих пор в Латвии ни разу не была констатирована смерть в связи с вакцинацией.