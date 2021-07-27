Тутаев, Ярославская область, 27 июля, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В Тутаеве Ярославской области открылся музей купеческого быта и известных людей города «Ожившая история». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Yarregion.ru Музей в Тутаеве

Музей расположен в бывшем доме купца Трутнева на левом берегу Тутаева. Зданием владеет частный предприниматель. К нему обратились местные жители с предложением создать в доме музей.

«Добровольцы самостоятельно разработали концепцию музея и при помощи местных жителей наполнили выставочное пространство предметами старины. В музее две тематические экспозиции. Одна знакомит гостей с традициями романовского купечества, позволяет погрузиться в реальность дореволюционной эпохи провинциального города. Вторая посвящена почитаемому старцу тутаевского левобережья — архимандриту Павлу Груздеву», — отметили в пресс-службе регионального правительства.

Отдельно в музее сделана галерея живописи, которая должна стать площадкой для художников и других любителей искусства.