Рига, 27 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В инспекции здоровья Латвии зарегистрирован первый случай официального обращение жителя страны в Фонд врачебного риска с требованием о возмещении вреда, причиненного здоровью после получения вакцины. Об этом сообщил портал rus.lsm.lv, отметив, что такому человеку будет непросто добиться положительного для себя решения в суде.

(сс) whitesession Вакцина

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Дело в том, что в настоящее время нормативными актами не определены условия возмещения ущерба, причиненного здоровью или жизни в результате осложнений или побочных эффектов от вакцинации.

Представитель Государственного агентства лекарств и представитель Европейского агентства лекарств Зане Нейкена считает, что подобное обращение от жителей страны останется исключением из общих правил, так как вызванные вакцинами серьезные побочные эффекты очень редки. Например, возможная «побочка» — образование тромбов — в Латвии не зарегистрирована. Из самых серьезных осложнений после вакцинации в Латвии констатированы четыре случая осложнения на сердце — миокардита и перикардита.

Комментируя факт обращения за компенсацией, в Инспекции здоровья отметили: дело еще не рассмотрено, поскольку заявитель не представил полную информацию.

Сообщается, что в утвержденном правительством законопроекте наряду с решением об обязательной вакцинации прописан пункт, предусматривающий выплату компенсаций, в случае если вакцина вызвала проблемы со здоровьем. Насколько законопроект продвинется дальше, зависит от решения парламента страны, где законопроект проходит рассмотрение.