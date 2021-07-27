Красноярск, 27 июля, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Следствие организовало проверку по факту вспышки коронавируса в детском санаторно-оздоровительном лагере «Республика Солнечная» в Березовском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 27 июля в Главном следственном управлении СКР по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Надпись COVID-19

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По информации ведомства, о вспышке COVID-19 в лагере сообщалось в ряде СМИ. Проверка проводится на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По предварительным данным, заболевание выявлено у пяти отдыхавших в лагере детей. В ходе проверки следствие выяснит, соблюдались ли работниками лагеря требования санитарно-эпидемиологического законодательства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Горном Алтае выявлен ряд нарушений в ходе эпидрасследований по факту вспышки COVID-19 в детском лагере.