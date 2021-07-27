Киев, 27 июля 2021, 15:01 — REGNUM План президента Украины по высадке 1 млрд деревьев на территории страны в течение трёх лет невыполним. Этом подтвердили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов страны, в официальном ответе на запрос информационного агентства «Украинские новости».
Всего в течение трёх лет чиновники планируют высадить 729 млн саженцев.
В ведомстве отметили, что соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского относится не только к государственным структурам, но и к физическим и юридическим лицам — собственникам и лесопользователям.
Напомним, ранее министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал, что из высаженных по приказу Зеленского деревьев выживут около 10%.
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