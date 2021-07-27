Киев, 27 июля, 2021, 15:01 — ИА Регнум. План президента Украины по высадке 1 млрд деревьев на территории страны в течение трёх лет невыполним. Этом подтвердили в пресс-службе Государственного агентства лесных ресурсов страны, в официальном ответе на запрос информационного агентства «Украинские новости».

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Всего в течение трёх лет чиновники планируют высадить 729 млн саженцев.

«Ориентировочно агентством планируется высадить в 2021 году более 10 млн саженцев, в 2022 — более 223 млн, 2023 — более 230 млн, а в 2024 году — более 266 млн штук саженцев», — сказано в документе.

В ведомстве отметили, что соответствующий указ президента Украины Владимира Зеленского относится не только к государственным структурам, но и к физическим и юридическим лицам — собственникам и лесопользователям.

Напомним, ранее министр охраны окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский рассказал, что из высаженных по приказу Зеленского деревьев выживут около 10%.