Москва, 27 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. Российская госкорпорация «Газпром» не стала бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август, следует из данных венгерской торговой платформы RBP.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

Так, на аукционе 27 июля предлагалось забронировать на август мощности на 63,7 млн куб. м газа в сутки, однако этот объём оказался невостребованным.

Ранее, 19 июля, прошел основной аукцион на бронирование транзитных мощностей газотранспортной системы Украины, на котором Газпром выкупил весь предлагавшийся объем для прокачки газа через украинскую территорию, то есть 15 млн куб. м в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 июля глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания в принципе готова к продолжению транзита газа через Украину и после 2024 года, но исходя из экономической целесообразности и состояния газотранспортной системы страны.

По его словам, Газпром готов даже увеличить транзит газа через Украину выше текущих обязательств — «но этот вопрос должен решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам».

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