Москва, 27 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. За январь — май 2021 года на вторичном авторынке России было реализовано 2 028 587 автомобилей с пробегом — на 30,7% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

Автомобили

По итогам первых пяти месяцев 2021 года больше всего подержанных автомобилей было продано в Центральном федеральном округе. За отчётный период дилерам удалось реализовать там 533 675 машин с пробегом (+31%).

На втором месте Приволжский федеральный округ. Здесь за пять первых месяцев текущего года было приобретено 416 618 единиц подержанных машин (+23,5%). Тройку лидеров замыкает авторынок Сибирского федерального округа — 240 948 проданных автомобилей с пробегом (+31%).

На четвёртом и пятом местах соответственно разместились Южный ФО (225 253 ед.; +32,5%) и Северо-Западный ФО (195 960 ед.; +25%).

Напомним, за пять первых месяцев 2021 года продажи подержанных минивэнов в России выросли на 51,5%, до 66 641 экземпляра.

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