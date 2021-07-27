Мадрид, 27 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм, которого обвиняют в хищении более 29 млн рублей у одной из российских спортсменок, не согласен со своей экстрадицией из Испании в Россию. Об этом он заявил 27 июля в Национальной судебной коллегии королевства.

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«Вся моя жизнь последние десять лет здесь, в Испании», — цитирует ТАСС слова Блюма.

Как сообщало ИА REGNUM, находящийся в международном розыске генеральный директор НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгений Блюм был задержан в феврале 2021 года в Испании.

По версии следствия, в 2014 году доктор медицинских наук Евгений Блюм воспользовался посттравматическим состоянием фристайлистки Марии Ч., получившей травму позвоночника на тренировке и утратившей способность ходить. Следователи считают, что врач убедил заключить с ним договор на оказание услуг на общую сумму свыше 29 млн рублей и пообещал поставить её на ноги в течение года. Однако после проведения занятий по методикам Блюма двигательные функции нижних конечностей у спортсменки не восстановились.

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Уголовное дело в отношении Блюма по статье о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено в сентябре 2019 года. В июне 2020 года Басманным судом Москвы была дана санкция на заочный арест доктора.