Тегеран, , 14:47 — REGNUM Группа вооружённых агентов израильской службы внешней разведки «Моссад» задержана на западной границе Ирана. Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на руководителя контрразведывательного отдела иранского министерства информации.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Израильских агентов «с тяжелым грузом оружия и боеприпасов» задержали спецслужбы Ирана. Уточняется, что речь идёт о пистолетах, ружьях и дробовиках, гранатах и боеприпасах.

Напомним, что дипломатических отношений у Ирана и Израиля нет уже 40 лет. Отношения двух стран ухудшились после образования в Иране исламской республики, а также из-за поддержки Тегераном палестинского народа и исламских движений в Ливане и Палестине.

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