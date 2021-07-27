Тегеран, 27 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Группа вооружённых агентов израильской службы внешней разведки «Моссад» задержана на западной границе Ирана. Об этом сообщает агентство Fars, ссылаясь на руководителя контрразведывательного отдела иранского министерства информации.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Израильских агентов «с тяжелым грузом оружия и боеприпасов» задержали спецслужбы Ирана. Уточняется, что речь идёт о пистолетах, ружьях и дробовиках, гранатах и боеприпасах.

Напомним, что дипломатических отношений у Ирана и Израиля нет уже 40 лет. Отношения двух стран ухудшились после образования в Иране исламской республики, а также из-за поддержки Тегераном палестинского народа и исламских движений в Ливане и Палестине.

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