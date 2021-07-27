Ржев, Тверская область, 27 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Активисты «Волонтерской Роты» всероссийской общественной организации «Боевое братство» подняли останки 21 бойца Красной Армии на территории Ржевского района в рамках работы молодежного поискового форума «Территория действия: вахта памяти». Об этом сообщил лидер «Волонтерской роты» Антон Демидов.

Волонтерская рота «Боевого братства» Волонтерская рота

«На протяжении двух недель в поисковых экспедициях под руководством опытных наставников более 500 активистов «Волонтерской Роты» вели работу, в результате которой, были подняты останки 21 бойца Красной Армии, один из которых был награжден медалью «За отвагу!». По предварительным данным медаль принадлежала снайперу. Запрос на установление данных направлен в Центральный архив Министерства обороны», — сказал Антон Демидов.

«На поисковых практикумах участники также нашли бронелист от танка Т-34 из 35-ой танковой бригады, а также остатки полевой кухни, многочисленные снаряды. При этом практически все студенты в поисковых работах участвовали впервые. Мы планируем установить найденный бронелист в качестве памятника сражениям на Калининском фронте у Ржевского мемориала Советскому солдату», — отметил лидер «Волонтерской Роты».

Во время форума, участники прошли образовательную программу таких проектов как: Платформа патриотического воспитания «Тропа Волонтёрской Роты», Военно-патриотическое картографирование «Со стороны виднее», Поисковая экспедиция «Мончаловские леса», кластер патриотического воспитания молодёжи и Военно-патриотическая квест-комната «Зимняя Дорога».

Ржевский район в годы Великой Отечественной войны стал местом ожесточенных сражений. Основные боевые действия проходили в районе Ржевско-Вяземского выступа с января 1942 по март 1943 года. В ходе битвы сотни тысяч красноармейцев были убиты, пропали без вести и взяты в плен. Общие потери составили более миллиона человек.