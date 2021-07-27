Леверкузен, Германия, 27 июля, 2021, 14:36 — ИА Регнум. При взрыве на химическом предприятии в немецком городе Леверкузен, который находится в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, погиб один человек. Об этом 27 июля сообщает телеканал Welt.

(сс) Rachealmarie Взрыв

Вместе с тем, журналисты телеканала не приводят каких-либо других подробностей. При этом ранее стало известно, что жизнь одного из пострадавших в результате происшествия находится «под серьезной угрозой».

Также до того сообщалось о нескольких получивших ранения при взрыве, включая двоих с серьезными ранениями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Леверкузене на мусоросжигающем предприятии прогремел мощный взрыв.