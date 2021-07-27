Москва, 27 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Стратегия развития туризма включает создание к концу 2024 года национальной системы бронирования отелей и туристических услуг. С технической точки зрения, особых проблем не видно, и квалифицированных разработчиков хватает, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Леонид Делицын.

Михаил Демиденко Пустые отели Санья

«Ещё в СССР функционировала служба бронирования авиабилетов «Сирена», да и сейчас есть российские решения. Конечно, отелей больше, чем авиакомпаний, но это не создаст барьеров.

В принципе, можно было бы создать и национальную систему бронирования столиков в ресторанах. Но систему эту уподобляют Booking.com, и вот тут возникает много вопросов. И они связаны не только с двукратным падением выручки этой компании за последний год, ведь количество бронирований вынужденно сократилось из-за локдаунов.

Дело ещё и в том, что из-за конкуренции на рынке бронирования на поддержание популярности уходят миллиарды долларов. Хотя Booking.com и знают все, но это знание обходится компании не бесплатно.

Совокупные затраты компании Booking Holdings, владельца Booking.com, и её крупнейшего конкурента Expedia на маркетинг составляют $10 млрд в год.

Основная их часть приходится на контекстную рекламу в Google. Действительно, если набрать в поисковике какое-нибудь географическое название — сразу увидим длинный список предложений.

Поэтому ответ на вопрос о потенциальной востребованности сервиса очень прост. Сам сервис бронирования, конечно, полезный, но рынок-то не просто занят. Компании тратят миллиарды, чтобы потенциальный постоялец увидел именно их объявление.

Сделать сервис можно, но люди будут пользоваться теми, к которым привыкли, и отучить их будет сложно. В случае России аналогичные затраты на рекламу можно оценить в 7 млрд руб. в год. Это — около 3% российского рынка интернет-рекламы.

В экосистеме «Яндекса», который является сегодня главной рекламной площадкой страны, теоретически такой проект мог бы существовать (хотя, вероятно, другие сервисы, включая и Booking.com жаловались бы на него в антимонопольное ведомство).

Тем более, что «Яндекс» развивает широкий спектр сервисов, связанных с транспортом. Но будет ли национальная система бронирования платить за контекстную рекламу миллиарды рублей в год? Что скажут проверяющие органы?

Единственным решением проблемы популярности выглядит какое-нибудь обязательное бронирование через «Госуслуги» под предлогом необходимости обеспечения безопасности.

Тогда отели или тот же самый Booking.com обязаны будут внести запись в отечественную информационную систему, иначе банки не переведут им платежи. При таком сценарии популярность, хотя и невидимая, будет обеспечена автоматически.

Кстати, в эпоху интернета много вещей, наверное, именно так и будет функционировать. Пользователям лишних неудобств доставлять не будут, а вот фирмам придётся обеспечить много дополнительных требований», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируют создать отечественный аналог системы бронирования Booking.com.

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