Ярославль, 27 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года Ярославскую область посетили 2,8 млн туристов. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Туристы

Для сравнения — за весь 2020 год регион посетили 3,9 млн туристов. В правительстве области отмечают рост числа индивидуальных путешественников.

Основной рост туристического потока пришёлся на лето. В настоящее время в гостиницах Ярославля практически нет свободных мест. Заняты и загородные дома и базы отдыха.