Омск, 27 июля, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Подросток в Омске набросился на незнакомого мужчину с ножом. Как сообщили ИА REGNUM 27 июля в областном следственном управлении СКР, по данному факту возбуждено уголовное дело (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Frédérique Voisin-Demery Нож в крови

По версии следствия, поздно ночью 26 июля на улице 5-я Чередовая в Омске 16-летний подросток выгуливал собаку. Во время конфликта с незнакомым 50-летним мужчиной, распивавшим спиртное, подросток нанёс ему удары ножом. Пострадавший получил тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемый задержан. В ведомстве уточнили, что ранее молодой омич уже совершал аналогичное преступление. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области в 2020 году количество несовершеннолетних, совершивших преступления, сократилось на 3,2%.

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