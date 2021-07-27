Екатеринбург, 27 июля, 2021, 14:33 — ИА Регнум. Законодательное собрание Свердловской области проголосовало за продажу птицефабрики «Рефтинская». Решение приняли на заседании органа власти.

Птицефабрика

Фабрику решили приватизировать из-за её убыточности, хотя «Рефтинская» и является «крупнейшим активом» региона, заявил выступавший перед депутатами вице-губернатор Сергей Зырянов.

«Наблюдаются негативные тенденции в ее деятельности, обусловленные ростом цен на комбикорма, снижением покупательской способности населения, также перенасыщением рынка мясом птицы», — сказал чиновник.

Отметим, после приватизации птицефабрика «Среднеуральская» организация обанкротилась. Попытки реанимировать фабрику успехом не увенчались.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе исключили из плана приватизации на 2021 год Ирбитский молочный завод.