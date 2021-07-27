Киев, 27 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. «Нафтогаз Украины» мог получить убыток в размере 105 млрд гривен или $3,89 млрд в первом квартале 2021 года. Об этом заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщила пресс-служба компании.

Иван Шилов ИА REGNUM Юрий Витренко

«Сейчас идёт дискуссия об отражении в отчётности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объёме они были отражены в отчётности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток для государства, как собственника НАКа, до 105 млрд гривен», — сказал он.

Витренко отметил, что речь идёт о финансовом состоянии предприятий теплокоммунэнерго, а также о долге «Нафтогаза» перед «Укрнафтой» за отобранный газ.

По словам главы «Нафтогаза», финансовые отчёты компании были сформированы при предыдущем руководстве и не были проверены аудиторами.

Витренко также посетовал, что его предшественники провалили программу добычи украинского газа, из-за чего страна вынуждена сейчас закупать топливо по рекордно высоким ценам.

Напомним, ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что компания не предлагала Украине закупать газ напрямую в России после 2024 года.