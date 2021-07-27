Цхинвал, 27 июля, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 164 теста на коронавирус, из которых 25 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 27 июля сообщила агентству «Рес».

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В больнице

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: боязнь ещё более опасного штамма – все новости»

За время пандемии в республике выявили 4125 носителей SARS-CoV-2, из них 3589 выздоровели, в том числе десять — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 536 носителей коронавируса.

«Эпидемиологическая ситуация в республике остаётся сложной, необходимо соблюдать меры безопасности: избегать посещения мест массового скопления людей, соблюдать масочный режим в закрытых помещениях, социальную дистанцию», — сказала Кочиева.

Глава Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова сообщила журналистам, что за последние сутки госпитализировали пятерых пациентов с COVID-19. Всего в «красной зоне» лечатся 92 человека.

Стоит отметить, что 26 июля в Южной Осетии сообщили о 63 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки. Это самый высокий показатель за текущий год в республике.