Красногорск, 27 июля, 2021, 14:46 — ИА Регнум. В 2021 году на территории Подмосковья было открыто и действует более 800 летних кафе. Такие цифры 27 июля приводятся на сайте правительства Московской области.

Natalia Semenova Летнее кафе

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, летние кафе пользуются большой популярностью у жителей и гостей региона, и их число постоянно увеличивается. Например, в 2020 году, на территории Московской области было открыто 580 летних кафе.

«В летнем сезоне текущего года в Подмосковье действует 809 разнообразных точек общественного питания в формате открытых летних веранд и летних кафе. Это и террасы при стационарных объектах, шатры, зонтики и самостоятельные, отдельно стоящие сезонные кафе», — сказал Воскресенский.