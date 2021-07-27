Москва, 27 июля, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Украинское государство осуществило циничный акт вандализма, уничтожив остатки Монумента славы Советской армии во Львове. Об этом говорится в комментарии заместителя директора департамента информации и печати МИД России Александра Бикантова, опубликованном 27 июля на сайте ведомства.

Russianname Монумент Славы во Львове

«Подобное осквернение собственного прошлого является циничным актом государственного вандализма», — подчеркнул Бикантов.

Он отметил, что речь идёт об очередной планомерной попытке сфальсифицировать историю народов Украины и других стран бывшего СССР.

Варварское уничтожение монументов воинской доблести осудили в МИД и призвали власти Украины выполнять обязательства по их сохранению и защите.

Как сообщало ИА REGNUM, открытый в 1970 году Монумент боевой славы советских Вооруженных сил во Львове в последние годы сносили постепенно. В июле демонтировали две последние фигуры — воина и Родины-матери.

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