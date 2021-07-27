Сочи, Краснодарский край, 27 июля, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Шесть обвиняемых в организации преступного сообщества и мошенничестве в сфере долевого строительства на сумму 3,4 миллиарда рублей предстанут перед судом в Краснодарском крае. Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением переданы в суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры края 27 июля.

Иван Шилов ИА REGNUM Долевое строительство

Жители города Сочи и Московской области в возрасте от 33 до 52 лет обвиняются по ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней) с использованием своего служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

Как полагает следствие, преступное сообщество было создано в 2013 году. С июня 2013 года по августа 2017 года его участники привлекали денежные средства граждан — участников долевого строительства якобы под строительство двух апартотелей и ЖК «Туапсинский» в Сочи. По оценке следствия, всего было похищено 3 миллиарда 460 миллионов рублей, потерпевшими стали 949 граждан — жителей Краснодарского края, Москвы и Московской, Новосибирской, Иркутской, Брянской, Владимирской областей и других регионов России.

В качестве обеспечительной меры на имущество обвиняемых и аффилированных им лиц наложен арест на общую сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Руководитель преступной группы на период предварительного следствия отправлен под стражу.

В настоящее время дело направлено в Хостинский районный суд города Сочи для рассмотрения по существу.